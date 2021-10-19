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حقيقة مفاوضات المصري البورسعيدي مع المدير الفني الأسبق للزمالك

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حقيقة مفاوضات المصري البورسعيدي مع المدير الفني الأسبق للزمالك حقيقة مفاوضات المصري البورسعيدي مع المدير الفني الأسبق للزمالك

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أكد البرتغالي جورفان فييرا المدير الفني الأسبق للزمالك أن النادي المصري البورسعيدي فاوضه في بداية الموسم بجانب فريق آخر لن يفصح عن اسمه ولكن المفاوضات توقفت بدون سبب.

وقال فييرا في تصريحات تلفزيونية إن الدوري المصري يجذب أي مدرب، موضحا أنه يريد العودة إلى ولكن من أجل مشروع متكامل وليس من أجل الحصول على وعود لا تتحقق في النهاية.

وأشار إلى أن تجربته مع سموحة كانت مميزة ولكنها لم تكتمل موضحا أن الدوري المصري ملئ بالمواهب المميزة كما أن هناك لاعبين رائعين مثل الأهلي والزمالك والاتحاد.

المصرى اليوم

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