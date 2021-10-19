تخصص مخدرات.. «الداخلية» تضبط تشكيلاً عصابياً بحوزته 4850 طربة حشيش في السويس

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الحاسمة لتجار المواد المخدرة، وضبطت 4850 طربة لمخدر الحشيش وكمية من مخدر الأفيون بحوزة تشكيلاً عصابياً في السويس

قالت الوزارة في باين اليوم الثلاثاء: «إستمراراً لجهود أجهزة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن السويس نشاط تشكيل عصابى ضم 3 أشخاص، وجميعهم مقيمين بالسويس، تخصص في الإتجار بمخدرى (الحشيش – الأفيون) وترويجها على عملائهم، مُتخذين من المناطق الجبلية بدائرة قسم شرطة عتاقة، مسرحاً لتخزين وإخفاء المواد المخدرة».

وأضافت: «عقب تقنين الإجراءات، تم إستهدافهم وتم ضبط أحدهم حال إستقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة عتاقة بالسويس، وضُبط بحوزته 4850 طربة لمخدر الحشيش وزنت 500 كيلو جرام وكمية من مخدر الأفيون وزنت 8 كيلو جرام و400 قرص مخدر لعقار الترامادول وطبنجة و2 خزينة وعدد من الطلقات النارية وسيارة آخرى ومبلغ مالى وهاتف محمول» .

وتابعت: «وبمواجهته إعترف بإحرازه وحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار، وإستخدامه للسلاح النارى والذخائر لحماية نشاطه الإجرامى والسيارتين في النقل والترويج بالمشاركة مع المتهمين الآخرين، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (36) مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية»