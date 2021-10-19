«الرعاية الصحية» بالأقصر: تشغيل مركز طب أسرة الدير لخدمة 45 ألف نسمة

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أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن تشغيل مركز طب أسرة الدير بمدينة إسنا جنوب الأقصر، لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل.

واوضحت خلال بيان صحفىً، ان مركز طب أسرة الدير الرعاية الأولية، من خلال خدمات الاستقبال والطوارئ، خدمات طب الاسرة، ورعاية الأمومة والطفولة، الرعاية المتكاملة للطفل المريض، اكتشاف رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، خدمات الصيدلية، خدمات تنظيم الأسرة، خدمات نادي الأسرة، خدمات الأسنان، خدمات مكتب الصحة، خدمات المعمل، خدمات مراقبة البيئة والاغذية، خدمات أشعة سينية، بالإضافة إلى العيادات التخصصية: ( عيادة الباطنة – عيادة النساء- عيادة الأطفال).

كما يقدم مركز طب أسرة الدير خدماته إلى ما يقرب من 45 ألف نسمه من سكان قرية الدير بمركز إسنا.

وبعد تشغيل مركز طب أسرة الدير، يصبح عدد المراكز والوحدات الصحية المقدمة لخدمات الرعاية الصحية الأولية بمحافظة الأقصر (47) مركزاً ووحدة صحة طب أسرة، من المقرر زيادة عددهم إلى (59) مع اكتمال منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالأقصر.