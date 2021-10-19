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رفع 2 طن مخلفات في حملة نظافة بالبياضية جنوبي الأقصر

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رفع 2 طن مخلفات في حملة نظافة بالبياضية جنوبي الأقصر رفع 2 طن مخلفات في حملة نظافة بالبياضية جنوبي الأقصر

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أعلنت مدينة البياضية، برئاسة وكيل الوزارة محمد صحصاح، رئيس المدينة، قيام رئاسه مدينه البياضيه بالتنسيق مع هيئه الطرق والكبارى بالمنطقه الثامنه بقنا لتطوير كوبرى خليل الواقع بمدخل مدينه البياضية.

وتم من خلال التنسيق تركيب كافه الكشافات على الطريق وتمهيد الطرق وإزالة المطبات الهوائيه المتواجده والدفع باطقم دهان للاعمدة على طول طريق - اسوان عند كوبرى خليل بجانب دهان أسفل الكوبرى.

وقامت ادارة النظافة والتجميل برفع 2 طن من المخلفات على الطريق بطول 3 كم وتقليم الاشجار بالكامل، كما تم إصلاح النافورة في طريق المسار السياحى.

المصرى اليوم

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