سكرتير عام الأقصر: جاهزية جميع مخرات السيول وتطهيرها

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تفقد محمد عبدالفتاح، سكرتير عام محافظة الأقصر، بجولة تفقد خلالها مخرات السيول بالمدن والمراكز.

وخلال الجولة، اطمأن السكرتير العام على جاهزية مخرات السيول وتطهيرها من الحشائش بجميع مدن ومراكز المحافظة لاستقبال الأمطار الغزيرة والسيل في حال حدوثها.

مخرات السيول فى الاقصر

رافق سكرتير عام المحافظة خلال جولته، محسن الشامى مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث بمحافظة الأقصر، وأعضاء اللجنة المشكلة للمرور على مخرات السيول بمراكز ومدن ضمن استعدادات الأقصر لمجابهة السيول.

مخرات السيول فى الاقصر

تأتى تلك الإجراءات الاستباقية في اطار توجيهات محافظ الأقصر بتطهير جميع مخرات السيول بالمحافظة وازالة العوائق بها أولا بأول لمواجهة التغيرات المناخية وتداعياتها في أي لحظة.

وذلك في إطار تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، للاستعداد لموسم الشتاء والتأكد من جاهزية المخرات لاستقبال الأمطار والسيول المتوقعة خلال هذه الفترة، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بمراجعة كافة مخرات السيول على مستوى مدن ومراكز المحافظة.