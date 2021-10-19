أخبار عاجلة

تقرير إطفاء الكهرباء يحدد “التأرجح” سبب الانقطاع -
الرئيس المصري يلغي حالة الطوارئ -
ولي العهد في ختام أعمال قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر": هناك فرص كبيرة جدًّا لدى دولنا -
الجبيل.. "سابك" تدشن "الشهر الوردي" للتوعية بخطورة سرطان الثدي -
محافظ سوهاج يتفقد تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» في ساقلتة -
«الزراعة»: كرتونة البيض بـ 47 جنيه.. ولدينا اكتفاء من الخضر والفاكهة ونصدر الفائض -
«تطبق خلال أيام».. الصحة تعلن تفاصيل خطوة جديدة بشأن كورونا -
أسوان تستعد لإجراء التدريب العملي المشترك صقر ( 91 ) لمواجهة الطوارئ -
رسميًا.. السيسي يعلن إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد -
الدوري المصري..11 هدفًا في مبارتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

أحمد دياب: «لن يتم تأجيل مباراة واحدة بالدوري»

Print
أحمد دياب: «لن يتم تأجيل مباراة واحدة بالدوري» أحمد دياب: «لن يتم تأجيل مباراة واحدة بالدوري»

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، أن جميع مباريات الدوري في موعدها دون تأجيلات ليكرر دياب بذلك التصريحات الشهيرة لعامر حسين رئيس لجنة المسابقات قبل كل موسم قبل ان يعود ويضطر لتاجيل مباريات عديدة.

وقال دياب في تصريحات تلفزيونية: «نعلن عن باقي جولات الدوري عقب مشاركة منتخب ببطولة أمم إفريقيا».

وتابع: « حدد ملعبي القاهرة والدفاع الجوي لاستضافة مبارياته».

وأكمل: «مباراة الزمالك والأهلي تقام باستاد القاهرة وما أعلن بخوضها في الدفاع الجوي خطأ مطبعي».

وأضاف: «تم الاتفاق مع الأندية على خوض المسابقة بشكلها الطبيعي رغم الظروف الصعبة».

وأشار: «لا علاقة للاعبي الكرة بإقامة الانتخابات، لم نستبعد أي ملعب بسبب النقل التليفزيوني».

وأتم: «جميع مباريات الدوري تقام بحضور الجماهير بالأعداد المتفق عليها ولن تستثنى أي مباراة، وسيتم الإعلان عن قيمة التذاكر مع بداية طرحها في المباريات».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الرئيس المصري يلغي حالة الطوارئ

الرئيس المصري يلغي حالة الطوارئ

الدوري المصري..11 هدفًا في مبارتين

الدوري المصري..11 هدفًا في مبارتين

بث مباشر فيوتشر (0)-(0) فاركو في الدوري المصري لحظة بلحظة

بث مباشر فيوتشر (0)-(0) فاركو في الدوري المصري لحظة بلحظة

بسبب المخاوف من التضخم .. أسعار الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الإثنين 25 أكتوبر 2021

بسبب المخاوف من التضخم .. أسعار الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الإثنين 25 أكتوبر 2021