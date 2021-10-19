أحمد دياب: «لن يتم تأجيل مباراة واحدة بالدوري»

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أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، أن جميع مباريات الدوري في موعدها دون تأجيلات ليكرر دياب بذلك التصريحات الشهيرة لعامر حسين رئيس لجنة المسابقات قبل كل موسم قبل ان يعود ويضطر لتاجيل مباريات عديدة.

وقال دياب في تصريحات تلفزيونية: «نعلن عن باقي جولات الدوري عقب مشاركة منتخب مصر ببطولة أمم إفريقيا».

وتابع: «الزمالك حدد ملعبي ستاد القاهرة والدفاع الجوي لاستضافة مبارياته».

وأكمل: «مباراة الزمالك والأهلي تقام باستاد القاهرة وما أعلن بخوضها في الدفاع الجوي خطأ مطبعي».

وأضاف: «تم الاتفاق مع الأندية على خوض المسابقة بشكلها الطبيعي رغم الظروف الصعبة».

وأشار: «لا علاقة للاعبي الكرة بإقامة الانتخابات، لم نستبعد أي ملعب بسبب النقل التليفزيوني».

وأتم: «جميع مباريات الدوري تقام بحضور الجماهير بالأعداد المتفق عليها ولن تستثنى أي مباراة، وسيتم الإعلان عن قيمة التذاكر مع بداية طرحها في المباريات».