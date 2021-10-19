أمطار ورياح وانخفاض درجات الحرارة.. حالة الطقس اليوم وحتى الأحد

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تتوقع الأرصاد الجوية سقوط أمطار اليوم الثلاثاء واستمرار درجات الحرارة الأيام القادمة حول ذات معدلات اليوم ترتفع أو تنخفض بمعدلات طفيفة.

وتستمر الرياح وتتكون الشبورة والطقس بارد ليلاً في الساعات المتأخرة من الليل على أغلب الأنحاء.

وتنخفض أعلي درجة حرارة اليوم في مصر من 36 درجة أمس إلى 35 درجة خلال حالة الطقس اليوم .

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 19-10-2021

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن يكون الطقس اليوم خلال ساعات الليل لطيفًا على جميع أنحاء مصر.

ويكون الطقس اليوم في القاهرة معتدلاً نهارًا وكذلك في السواحل الشمالية والوجه البحري.

ويكون حارا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء ويميل الطقس للحرارة على شمال الصعيد.

ويظل البحر الأحمر مضطربًا وارتفاع الموج يصل إلى 3 أمتار، بينما يكون البحر المتوسط معتدلاً وأقصر ارتفاع للموج 2 مترًا.

وتكون فرصة سقوط أمطار خفيفة خلال طقس اليوم قائمة على السواحل الشرقية.

وتنشط الرياح اليوم على جنوب البلاد وجنوب سيناء، وتصل سرعها إلى 19 عقدة في جنوب الصعيد 16 عقدة في شماله.

تنخفض درجة الحرارة الأعلي في مصر اليوم 35 درجة في أسوان وإدفو، وتنخفض أقل درجة حرارة اليوم في مصر وتكون في كاترين إلى 14درجة.

وتكون توقعات درجات الحرارة اليوم للعظمي والصغري في القاهرة مستقرة عند 28-19، وكذلك الإسكندرية مستقرة عند 26-2.

ويتوقع أن تكون في دمنهور 28-19، طنطا 28-19، السويس 28-19، مطروح 26-19، المنصورة 27-19، الزقازيق 28-19 درجة.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة اليوم في الغردقة 32-24، وكاترين 25-14، شرم الشيخ 33-24، العريش 26-21 درجة.

ويتوقع أن تكون في أسوان 35-24، الأقصر 34-21، الفيوم 30-20، أسيوط 30-21، بني سويف 30-21، سوهاج 32-21، قنا 34-21ْ، الوادي الجديد 33-21 درجة.

يُظهر الجدول التالي تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مدن مصر.

حالة الطقس غدًا الأربعاء 20-10-2021

تشهد درجات الحرارة خلال حالة الطقس غدًا انخفاضًا طفيفًا في السواحل الشمالية وجنوب سيناء، وتكون مطابقة لطقس اليوم على باقي الأنحاء.

وتكون متوسطات درجات الحرارة المتوقعة للعظمي والصغري غدًا في القاهرة والوجه البحرى مثل اليوم 28-19درجة، وتنخفض في السواحل الشمالية إلى 26-20ْ درجة، وجنوب سيناء إلى 30-24 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في شمال الصعيد 29-19 درجة، أما في جنوب الصعيد 35-22 درجة.

تفاصيل درجات الحرارة وتوقعات حالة الطقس الخميس 21-10-2021

تتشابه حالة الطقس يوم الخميس مع أحوال الطقس غدًا الأربعاء على أغلب أنحاء مصر.

وتكون متوسطات درجات الحرارة مثل الأربعاء ماعد القاهرة وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

وتكون متوسطات درجات الحرارة العظمي والصغري ترتفع في القاهرة والوجه البحري 27-18، جنوب سيناء 30-23 درجة، شمال الصعيد 30-19 درجة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة الجمعة 22-10-2021

تظل حالة الطقس يوم الجمعة شبيهة بالأيام السابقة، وتتطابق درجات الحرارة مع اليوم السابق ما عدا القاهرة وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

ترتفع متوسطات درجات الحرارة يوم الجمعة العظمي في القاهرة إلى 29 والصغري 19، وفى جنوب سيناء تصبح 31-23، وتكون في شمال الصعيد30-19 درجة.

توقعات درجات الحرارة وأحوال الطقس يوم السبت 23-10-2021

تكون أحوال الطقس متطابقة تمامًا يوم السبت مع طقس الخميس، ودرجات الحرارة متطابقة، ماعدا جنوب سيناء والتى ترتفع درجة واحدة لعظمي وتكون 32-23ْ درجة.

درجات الحرارة يوم الأحد 24-10-2021

تتطابق درجات الحرارة المتوقعة تمامًا يوم الأحد مع السائدة يوم السبت على كافة الأنحاء حسب توقعات الأرصاد الجوية.

تقارير أحوال الطقس السائدة حتى يوم الأحد 24-10-2021

تفاصيل حالة البحر المتوسط حتى يوم الخميس 21-10-2021

توقعات حالة البحر الأحمر حتى يوم الخميس 21-10-2021