ضمن مبادرة «حياة كريمة».. إطلاق حملة «شتاء وغطاء» بالعريش

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اطلقت جمعية حقوق المرأة السيناوية، بالتعاون مع الجمعية المصرية لإدارة الأزمات وحقوق الإنسان ‏، حملتها الإنسانية الأولى تحت شعار «شتاء وغطاء» في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وقالت سوسن حجاب، رئيس مجلس ادارة جمعية حقوق المراة السيناوية، أن الحملة تهدف إلى حماية الأسر الأكثر فقرا، بمحافظة شمال سيناء من برد الشتاء، من منطلق الأعمال الخيرية التطوعية التي تنفذها الجمعية.

وأضافت حجاب، ان الحملة تتضمن سقف المنازل والعشش بالبلاستك المقوى لمواجهة الامطار، وجمع الملابس والأحذية ،وكل ‏مستلزمات الشتاء المستعملة والجديدة، وفرزها ‏وإعادة توزيعها على الفئات المستهدفة في فصل الشتاء.

وأضاف أبراهيم سالم، المدير التنفيذي للجمعية، أنه يمكن المشاركة في الحملة من خلال تقديم مشمع بلاستك مقوى مقاوم للمطر لسقف المنازل، وتقديم الأطعمة الزائدة عن الحاجة بشكل لائق ويمكن الاستعاضة بقيمتها ماليا، والتبرع بالملابس المستعلمة بعد غسلها وكيها، وتغليفها في أكياس، والتبرع بالسجاد أو البطانيات والمفروشات، والتبرع بالأثاث الزائد عن الحاجه، والتبرع بالأجهزة الكهربائية الزائدة، والتبرع بشراء الروشتات العلاجية أو الأدوية الضرورية لاصحاب الأمراض ‏المزمنة، فضلًا عن التبرع بسداد ديون الغارمين .