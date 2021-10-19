أخبار عاجلة

تقرير إطفاء الكهرباء يحدد “التأرجح” سبب الانقطاع -
الرئيس المصري يلغي حالة الطوارئ -
ولي العهد في ختام أعمال قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر": هناك فرص كبيرة جدًّا لدى دولنا -
الجبيل.. "سابك" تدشن "الشهر الوردي" للتوعية بخطورة سرطان الثدي -
محافظ سوهاج يتفقد تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» في ساقلتة -
«الزراعة»: كرتونة البيض بـ 47 جنيه.. ولدينا اكتفاء من الخضر والفاكهة ونصدر الفائض -
«تطبق خلال أيام».. الصحة تعلن تفاصيل خطوة جديدة بشأن كورونا -
أسوان تستعد لإجراء التدريب العملي المشترك صقر ( 91 ) لمواجهة الطوارئ -
رسميًا.. السيسي يعلن إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد -
الدوري المصري..11 هدفًا في مبارتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

اليوم ..إعادة محاكمة 3متهمين ب«أحداث مجلس الوزراء»

Print
اليوم ..إعادة محاكمة 3متهمين ب«أحداث مجلس الوزراء» اليوم ..إعادة محاكمة 3متهمين ب«أحداث مجلس الوزراء»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظر محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد فهمي، اليوم الثلاثاء، إعادة محاكمة 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «أحداث مجلس الوزراء».

كان قاضي التحقيق قد نسب للمتهمين تهم التجمهر ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلًا عن حيازة البعض منهم مخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.

وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسا الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددًا من المباني الحكومية من بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
شيرين رضا: «ياريت حفيدي يطلع ذكي زي عمرو دياب» ( فيديو)

شيرين رضا: «ياريت حفيدي يطلع ذكي زي عمرو دياب» ( فيديو)

«لها وظيفة بالفيلم».. شيرين رضا ترد على جدل قبلتها مع خالد النبوي في «قمر 14» (فيديو)

«لها وظيفة بالفيلم».. شيرين رضا ترد على جدل قبلتها مع خالد النبوي في «قمر 14» (فيديو)

هل أبعد حسام حبيب زوجته شيرين عبدالوهاب عن نوال الزغبي؟

هل أبعد حسام حبيب زوجته شيرين عبدالوهاب عن نوال الزغبي؟

كواليس مهرجان الجونة لحظة بلحظة ولقاء مع النجمة شيرين رضا فى جولة مع مذيعين تليفزيون اليوم السابع

كواليس مهرجان الجونة لحظة بلحظة ولقاء مع النجمة شيرين رضا فى جولة مع مذيعين تليفزيون اليوم السابع