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تامر أمين عن فساتين «الجونة السينمائي»: «الهوانم اللي لابسين لبس فاضح ميستحقوش الحديث عنهم»

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تامر أمين عن فساتين «الجونة السينمائي»: «الهوانم اللي لابسين لبس فاضح ميستحقوش الحديث عنهم» تامر أمين عن فساتين «الجونة السينمائي»: «الهوانم اللي لابسين لبس فاضح ميستحقوش الحديث عنهم»

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وصف الإعلامي تامر أمين، الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي بإنها «الأسخن» لأنها تضم فعاليات وأحداثًا كثيرة، مؤكدًا أن المهرجان السينمائي لا يعتمد على الفساتين والسجادة الحمراء واستعراض الأزياء كما يتم الترويج عبر السوشيال ميديا.

وتابع أمين، خلال برنامجه على شاشة قناة النهار، أن الجونة السينمائي مهرجان محترم نتيجة للنظام الذي يسير به، موجهًا رسالة لمنتقدي المهرجان: «ليه حاسين إنه مهرجان من دولة عدوة؟ ده مهرجان مصري خالص أقامه أناس يحبون السينما ويحبون بلدهم، بقول لكل الناس عايزين ندعم المهرجان لأنه من الحاجات الحلوة في ».

وعن إطلالات النجمات على السجادة الحمراء، قال أمين إنه لن يتحدث عنها، مضيفًا: «عارف إني أحبطت ناس كتير وزعلت ناس كتير، لكن اكتشفت اكتشاف خطير أن الفستانين مش هي قصة المهرجان، وإن الهوانم اللي بيلبسوا لبس زايد عن الحد أو مثير أو فاضح بيعملوا كده عن قصد وعمد علشان يكونوا تريند، ونحن نساعدهم على الوصول لهدفهم وأننا نتكلم عنهم».

واكمل قائلاً: «الحقيقة مش هعمل كده، لإنهم لا يستحقون هذا الوقت للحديث والجدل المثار عليهن، كنت أدردش مع فنانة صديقة وقالت لي إن هناك من تلبس الفستان المصيبة على الريد كاربت ثم تذهبا مساءً لتتفقد لو كانت عاملة جدل والانتقاد ومن تحدث عنها من المذيعين الهامين وهنا بقي تفرح».

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