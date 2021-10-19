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"الصحة" تفعّل أنشطة الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى

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"الصحة" تفعّل أنشطة الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى "الصحة" تفعّل أنشطة الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى
يستهدف جميع فئات العاملين الصحيين والمرضى والزوار

فعّلت "الصحة" أنشطة الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى، الذي يقام هذا العام 2021م تحت شعار "احرص على أن تكون غايتك: مكافحة العدوى".

ويهدف الأسبوع العالمي إلى تسليط الضوء على أهمية مكافحة العدوى وتطبيقها في المنشآت الصحية، كوسيلة فعالة للحصول على خدمة آمنة والحد من انتقال العدوى بين المرضى والزوار والعاملين الصحيين، والتركيز على الممارسات الآمنة مثل: الخطوات الخمس لغسيل وتطهير الأيدي، وطريقة غسيل الأيدي بالماء والصابون والمطهر الكحولي، وأهمية تطهير بيئة المنشآت الصحية، والتعامل الآمن مع النفايات الطبية، والتعامل السليم مع الوخز بالإبر والإصابات المهنية واحتياطات العزل وغيرها؛ لزيادة الوعي بين الممارسين الصحيين بوسائل وطرق مكافحة العدوى؛ للحفاظ على الأرواح وسلامة المرضى والعاملين في المجال الصحي.

وتَضَمّنت فعاليات الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى، إقامة العديد من الأنشطة مثل المحاضرات، وورش العمل، والأركان التوعوية، والبوسترات، والمسابقات، وغيرها؛ وذلك في مختلف المنشآت الصحية؛ حيث تستهدف جميع فئات العاملين الصحيين والمرضى والزوار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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