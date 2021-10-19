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قيمتها 33 مليون جنيه ..«الداخلية» تضبط 1916 قضية مخدرات خلال أسبوع

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قيمتها 33 مليون جنيه ..«الداخلية» تضبط 1916 قضية مخدرات خلال أسبوع قيمتها 33 مليون جنيه ..«الداخلية» تضبط 1916 قضية مخدرات خلال أسبوع

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أعلنت وزارة الداخلية، عن ضبط 1916 قضية مخدرات خلال أسبوع، بـ 33 مليون جنيه.

قالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء: «تمكنت مكافحة المخدرات من ضبط (1916) قضية اتجار في المواد المخدرة، وضبط خلالها (2114) متهما، وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو، وزنت 818٫97 كيلو جرام،وكمية من مخدر الحشيش المخدر، وزنت 199٫689 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت 41٫787 كيلو جرام، وكمية من مخدر الإستروكس، وزنت 21٫198 كيلو جرام،وكمية من مخدر الأفيون، وزنت 6٫57 كيلو جرام».

وأضافت: «أسفرت الجهود عن ضبط كمية من مخدر الآيس (الشابو)، وزنت 3٫311 كيلو جرام، وكمية من مخدر الفودو، وزنت 1٫435 كيلو جرام، وكمية من مخدر الكوكايين، وزنت 120 جرام، و45،236ألف قرص مؤثر، و17،697 ألف قرص ترامادول مخدر، و329،575 ألف قرص كبتاجون مخدر، وضبط قضية غسل الأموال، قدرت قيمة الممتلكات قرابة (80) مليون جنيه، متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة، وضبط (7) مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى 33 مليون جنيه».

المصرى اليوم

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