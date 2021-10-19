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رجل يضرب زوجته بالإسكندرية في مدخل عمارة.. و«الداخلية» تكشف الحقيقة

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فيديو رجل يضرب زوجته بالإسكندرية في مدخل عمارة.. و«الداخلية» تكشف الحقيقة رجل يضرب زوجته بالإسكندرية في مدخل عمارة.. و«الداخلية» تكشف الحقيقة

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ألقت وزارة الداخلية القبض على رجل اعتدى على زوجته بوحشية أمام طفلتهما في الإسكندرية بينما وثقت كاميرا مراقبة تفاصيل الواقعة.

في التفاصيل، كان تم تداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، يكشف قيام رجل بالاعتداء على زوجته في أحد مناطق الاسكندرية، وبعد انتشار الفيديو بشكل كبير، وتحرك السلطات الأمنية، تم إلقاء القبض على الرجل.

وجاء في بيان وزارة الداخلية: «إنه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك»، متضمناً قيام أحد الأشخاص بالتعدى على سيدة بمنطقة سيدى بشر بدائرة قسم شرطة أول المنتزة، وبالفحص تبين أن الواقعة محرر بشأنها محضر بقسم شرطة المنتزه أول من السيدة المشار إليها ربة منزل «مصابة بسحجات وكدمات متفرقة ضد زوجها (عامل)».

وأضافت: «عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من استهداف وضبط المشكو في حقه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه إثر خلافات بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية».

المصرى اليوم

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