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رئيس جامعة حلوان يتفقد المطعم المركزي ويتناول الغداء مع طلاب المدينة الجامعية

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رئيس جامعة حلوان يتفقد المطعم المركزي ويتناول الغداء مع طلاب المدينة الجامعية رئيس جامعة حلوان يتفقد المطعم المركزي ويتناول الغداء مع طلاب المدينة الجامعية

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تفقد الدكتور ممدوح مهدي، القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، المطعم المركزي بالجامعة، وصاحبه خلال الجولة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والأستاذ محمد نصر امين عام الجامعة، وأمناء الجامعة المساعدين وذلك للاطمئنان على مستوى الخدمات، وطريقة إعداد الوجبات المقدمة للطلاب، وتفقد خلال الزيارة مراحل اعداد الطعام المختلفة، والالتزام بالإجراءات الصحية لإعداد الواجبات المقدمة لطلاب وطالبات المدن الجامعية واتباع الإجراءات الوقائية وأعمال التطهير والتعقيم المستمرة داخل أماكن تناول الوجبات بمطاعم المدينة الجامعية واتباع إجراءات السلامة والصحة في إعداد وتقديم الوجبات.

وقال إن هذه الجولة الميدانية بمطاعم المدن الجامعية تأتي في إطار الحرص على الاطمئنان على سير العمل بهذه الأماكن الحيوية التي تتعلق براحة الطلاب خلال فترة إقامتهم بالمدينة الجامعية خلال العام الدراسي الجديد، مؤكدًا تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية من ، وارتداء العاملين للكمامات وتوزيع الوجبات الغذائية مغلفة في مواعيدها المحددة بالطريقة السليمة لمنع الازدحام.

وحرص الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة على تناول وجبة الغذاء في المطعم المركزي وسط أبنائه الطلاب، كما وجه رئيس الجامعة بالحرص على تقديم خدمة جيدة للطلاب والطالبات، وفتح رئيس الجامعة حوارا مع الطلاب واستمع إلى ملاحظاتهم على مستوى الخدمات التعليمية والغذائية.

وأوضح الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن المدينة الجامعية ترعى وتحتضن طلاب الجامعة وتسعي لتقديم كافة الخدمات لهم على أعلى مستوى، وكذلك تسعي الجامعة لأن يكون مطعم المدينة الجامعية على أعلى مستوى وهناك دعم مستمر لتقديم الخدمات الغذائية بكفاءة، بداية من طريقة إعداد الطعام وصولا إلى تقديم وجبة متكاملة مطابقة لمعايير جودة الغذاء، وتذليل أي معوقات قد تواجه الطلبة.

المصرى اليوم

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