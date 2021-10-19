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كاميرا للمراقبة التقطت المشهد بالكامل

وثّق مقطع فيديو في الهند، لحظات مرعبة عاشها سائقا دراجتين ناريتين، عندما كانا يتزودان بالوقود، في إحدى المدن الواقعة بشمال البلاد.

وقالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية: إن سائقًا نجا من الموت، بعد أن اندلعت النيران في دراجته النارية؛ بينما كان يملؤها بالبنزين في محطة وقود.

كما كان سائق آخر بجانبه، اشتعلت النيران في سرواله بشكل طفيف.

والتقطت كاميرا للمراقبة لحظة اشتعال النيران في الدراجة النارية بشكل مفاجئ، يوم الجمعة الماضي، في مدينة جامو، شمالي الهند.

ولحسن الحظ، تمكن السائقان من الابتعاد عن دراجتيْهما، اللتين التهمتهما النيران، وسط تدخل سريع من عمال المحطة لإخماد الحريق.