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إطلالة «قمر 14» لـ ياسمين رئيس في مهرجان الجونة السينمائي (صور)

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إطلالة «قمر 14» لـ ياسمين رئيس في مهرجان الجونة السينمائي (صور) إطلالة «قمر 14» لـ ياسمين رئيس في مهرجان الجونة السينمائي (صور)

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حضرت النجمة ياسمين رئيس العرض العالمي الأول لفيلمها«قمر 14» للمخرج هادي الباجوري، وذلك في إطار عرضه بمهرجان الجونة السينمائي الدولي – خارج المسابقة – استعدادًا لإطلاقه في دور العرض العربية خلال هذا العام.

ياسمين رئيس

وظهرت ياسمين رئيس على الريد كاربت ببدلة بيضاء من تصميم سارة أنسي بالتعاون مع الستايلست ندى حسام.

ياسمين رئيس

وحظي الفيلم بحفاوة بالغة عقب عرضه، وصرّحت النجمة ياسمين رئيس: «عرض الفيلم بمهرجان الجونة هو بمثابة اختبار لردود أفعال الجمهور، واتمنى نجاح لفيلم على المستوى الجماهيري، ومتحمسة بشدة لإطلاق الفيلم بالسينمات».

وتعيش ياسمين رئيس في الفترة الحالية حالة من النشاط الفني، فبعيدًا عن فيلمها «قمر 14»، تصدّر مسلسلها «60 دقيقة» تريند منصة شاهد vip طوال فترة عرضه الأسابيع الماضية، كما نال ردود أفعال إيجابية على منصات التواصل الاجتماعي نظرًا لما يتناوله من قضايا مجتمعية مثل الاستغلال الجنسي والتحرش والعنف الأسري، بجانب انتهائها من تصوير فيلم «جارة القمر»، والذي تتصدر بطولته وتنتظر إطلاقه في دور العرض السينمائية قريبًا.

المصرى اليوم

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