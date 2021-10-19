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احتفالاً بعودة المعتمرين.. رجل يوزع أمولاً على العاملين في الحرم المكي ()

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احتفالاً بعودة المعتمرين.. رجل يوزع أمولاً على العاملين في الحرم المكي (فيديو) احتفالاً بعودة المعتمرين.. رجل يوزع أمولاً على العاملين في الحرم المكي ()

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تداول عدد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، في المملكة العربية ، مقطع من داخل الحرم المكي، يكشف ما قام به رجل مع العاملين بعد الإعلان عن تخفيف القيود والاجراءات الاحترازية التي كانت وضعتها السعودية للحد من انتشار .

وفي الفيديو الذي تم تداوله، ظهر رجل وهو يقوم بتوزيع الأموال على كافة العاملين احتفالاً بعودة المعتمرين بشكل كامل وبتخفيف قيود كورونا، الفيديو كان الأكثر تداولاً خلال الـ24 ساعة الماضية، إذ أثنى الكثير على خطوة الرجل.

وكانت السعودية اعلنت إنه بدءً من الأحد الماضي، رفع استعدادتها بمناسبة عودة المسجد الحرام لاستقبال المصلين والزوار بكامل طاقته الاستيعابيه، وفق وكالة الأنباء السعودية «واس».

وعملت الوكالة على ضمان سلامة قاصدي بيت الله الحرام من خلال منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات والإجراءات الوقائية والاحترازية التي تحرص على تنفيذها.

كما قامت بتكثيف عمليات التطهير والتعقيم وعمليات التنقل داخل المسجد الحرام، وفتح أبواب المسجد الحرام، وتنظيم الدخول والخروج منه، وتحديد مسارات ذوي الاحتياجات الخاصة من خلالها، وتوزيع عبوات ماء زمزم المبارك في المصليات وصحن المطاف والساحات وعلى الزوار بشكل عام، وغيرها من الخدمات التي تشرف عليها.

المصرى اليوم

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