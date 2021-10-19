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.. شاهد ما حدث لـ"دراجتين ناريتين" في محطة وقود

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فيديو.. شاهد ما حدث لـ"دراجتين ناريتين" في محطة وقود .. شاهد ما حدث لـ"دراجتين ناريتين" في محطة وقود
كاميرا للمراقبة التقطت المشهد بالكامل

فيديو.. شاهد ما حدث لـ

وثّق مقطع في الهند، لحظات مرعبة عاشها سائقا دراجتين ناريتين، عندما كانا يتزودان بالوقود، في إحدى المدن الواقعة بشمال البلاد.

وقالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية: إن سائقًا نجا من الموت، بعد أن اندلعت النيران في دراجته النارية؛ بينما كان يملؤها بالبنزين في محطة وقود.

كما كان سائق آخر بجانبه، اشتعلت النيران في سرواله بشكل طفيف.

والتقطت كاميرا للمراقبة لحظة اشتعال النيران في الدراجة النارية بشكل مفاجئ، يوم الجمعة الماضي، في مدينة جامو، شمالي الهند.

ولحسن الحظ، تمكن السائقان من الابتعاد عن دراجتيْهما، اللتين التهمتهما النيران، وسط تدخل سريع من عمال المحطة لإخماد الحريق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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