وقع في الساعة 7 والنصف وقوته 6.2 ريختر..تفاصيل الزلزال الذي شعر به سكان القاهرة

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ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات على مقياس ريختر منطقة البحر المتوسط، الثلاثاء، شعر به سكان القاهرة وعدد من الدول العربية.

وفي بيان المعهد القومي للبحوث الفلكية، جاء أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد هزة أرضية شرق كريت (علي بعد 390 كم شمال اسكندرية )، وجاء وقت الحدوث والقوة في الساعة السابعة و32 دقيقة، صباح اليوم، وذلك بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر.

وجاء بيان المعهد أن الزلزال شعر به الكثيردون وقوع إى خسائر في الارواح والممتلكات.

مُنذ أيام، بالتزامن مع الذكرى الـ29 لزلزال 1992 شهدت بعض المناطق بالقاهرة الكبرى والوجه البحرى والصعيد رعدًا وبرقًا وسقوط أمطار، وأتبعها تسجيل محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية هزة أرضية بقوة 6.4 ريختر جنوب جزيرة كريت، شعر بها بعض سكان القاهرة الكبرى والمدن الساحلية.

أعلن الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلزال والتابعة للمعهد سجلت، أمس، هزة أرضية جنوب جزيرة كريت على بعد 314 كيلومترًا شمال مرسى مطروح.