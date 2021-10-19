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39 دولة تشارك في الدورة 6 بمهرجان «شرم الشيخ للمسرح»
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الاثنين 25 أكتوبر 2021 08:32 مساءً
إلهام شاهين رئيسًا للجنة تحكيم العروض الكبرى في «شرم الشيخ للمسرح»
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الاثنين 25 أكتوبر 2021 08:32 مساءً
بسبب المخاوف من التضخم .. أسعار الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الإثنين 25 أكتوبر 2021
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الاثنين 25 أكتوبر 2021 08:32 مساءً
الجيش اليمني يقتل 8 حوثيين ويصيب 12 خلال مواجهات في تعز
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الاثنين 25 أكتوبر 2021 08:24 مساءً
"المباركي" لرتبة عميد بشرطة جازان
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الاثنين 25 أكتوبر 2021 08:24 مساءً
تحت مظلة موسم الرياض .. مرسول بارك يحتضن قمة برشلونة وبوكاجونيورز
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الاثنين 25 أكتوبر 2021 08:24 مساءً
المملكة المتحدة: على العالم اتخاذ إجراءات جادة لمواجهة تحديات التغير المناخي
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الاثنين 25 أكتوبر 2021 08:24 مساءً
"مدخلي": السعودية تعقد قمة الشرق الأوسط الأخضر لاستشراف مستقبل البيئة العالمي
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الاثنين 25 أكتوبر 2021 08:24 مساءً
"الصحة العالمية": اللقاحات وحدها لن توقف "كورونا" ولابد من الكمامة والتباعد
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الاثنين 25 أكتوبر 2021 08:24 مساءً
ولي العهد يلتقي رئيسة الحكومة التونسية
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الاثنين 25 أكتوبر 2021 08:24 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
مجلس الوزراء السوداني ينهي اجتماعه دون نتائج وسط اتساع رقعة الاحتجاج في الخرطوم
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 09:13 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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