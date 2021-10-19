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39 دولة تشارك في الدورة 6 بمهرجان «شرم الشيخ للمسرح»
-
الاثنين 25 أكتوبر 2021 08:32 مساءً
إلهام شاهين رئيسًا للجنة تحكيم العروض الكبرى في «شرم الشيخ للمسرح»
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الاثنين 25 أكتوبر 2021 08:32 مساءً
بسبب المخاوف من التضخم .. أسعار الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الإثنين 25 أكتوبر 2021
-
الاثنين 25 أكتوبر 2021 08:32 مساءً
الجيش اليمني يقتل 8 حوثيين ويصيب 12 خلال مواجهات في تعز
-
الاثنين 25 أكتوبر 2021 08:24 مساءً
"المباركي" لرتبة عميد بشرطة جازان
-
الاثنين 25 أكتوبر 2021 08:24 مساءً
تحت مظلة موسم الرياض .. مرسول بارك يحتضن قمة برشلونة وبوكاجونيورز
-
الاثنين 25 أكتوبر 2021 08:24 مساءً
المملكة المتحدة: على العالم اتخاذ إجراءات جادة لمواجهة تحديات التغير المناخي
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الاثنين 25 أكتوبر 2021 08:24 مساءً
"مدخلي": السعودية تعقد قمة الشرق الأوسط الأخضر لاستشراف مستقبل البيئة العالمي
-
الاثنين 25 أكتوبر 2021 08:24 مساءً
"الصحة العالمية": اللقاحات وحدها لن توقف "كورونا" ولابد من الكمامة والتباعد
-
الاثنين 25 أكتوبر 2021 08:24 مساءً
ولي العهد يلتقي رئيسة الحكومة التونسية
-
الاثنين 25 أكتوبر 2021 08:24 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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cnn arabic
مقاتل ودبلوماسي بأرفع الأوسمة و"وصمة عار".. من هو كولن باول؟
فيديو
cnn arabic
الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 09:07 صباحاً
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