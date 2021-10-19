أخبار عاجلة

"المباركي" لرتبة عميد بشرطة جازان -
تحت مظلة موسم الرياض .. مرسول بارك يحتضن قمة برشلونة وبوكاجونيورز -
المملكة المتحدة: على العالم اتخاذ إجراءات جادة لمواجهة تحديات التغير المناخي -
"مدخلي": السعودية تعقد قمة الشرق الأوسط الأخضر لاستشراف مستقبل البيئة العالمي -
"الصحة العالمية": اللقاحات وحدها لن توقف "كورونا" ولابد من الكمامة والتباعد -
ولي العهد يلتقي رئيسة الحكومة التونسية -
مستشار بايدن: بوتين يقترب من استخدام الغاز كسلاح -
«الإصابة بالفيروس دون ظهور الأعراض».. الصحة توجه رسالة للمصريين بشأن كورونا -
تٱجيل محاكمة سائقين متهمين بقتل زميلهما بالخانكة إلى 26 ديسمبر -
تحرير 10 محاضر تموينية في شمال سيناء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الهوائية" تواصل اندفاعها شمال المملكة.. حرارة تتهاوى واحذروا البرد!

Print
"الهوائية" تواصل اندفاعها شمال المملكة.. حرارة تتهاوى واحذروا البرد! "الهوائية" تواصل اندفاعها شمال المملكة.. حرارة تتهاوى واحذروا البرد!
تسود أجواء خريفية معتدلة نهاراً وباردة في ساعات الليل والصباح الباكر

يستمر تأثر الأجزاء الشمالية من المملكة يومَي الثلاثاء والأربعاء، بانخفاضٍ كبيرٍ وملموسٍ على درجات الحرارة؛ كنتيجة لاندفاع كتلة هوائية خريفية نحو المنطقة قادمة من بلاد الشام.

وفي التفاصيل، اندفعت نحو منطقة بلاد الشام والقطاع الشمالي من المملكة العربية كُتلة تُعد الأقل حرارة منذ بدء الموسم، بحيث تسود أجواءٌ خريفية معتدلة نهاراً، وباردة بالمجمل في ساعات الليل والصباح الباكر، تنخفض معها درجات الحرارة الصغرى لتكون في حدود 13 درجة مئوية في أجزاءٍ من الجوف وتبوك والحدود الشمالية، وفق "طقس العرب".

ويُعد موسم الوسم فترة انتقالية تكثر فيها التقلبات الحرارية، ما يرفع من احتمالية الإصابة بأمراض البرد والإنفلونزا، وهو ما يستوجب ارتداء ملابس تتناسب مع الانخفاض المتوقع على الحرارة، خاصة في ساعات الليل والصباح الباكر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"مدخلي": السعودية تعقد قمة الشرق الأوسط الأخضر لاستشراف مستقبل البيئة العالمي

"مدخلي": السعودية تعقد قمة الشرق الأوسط الأخضر لاستشراف مستقبل البيئة العالمي

جناح السعودية في «إكسبو 2020 دبي» يحتفل بالذكرى 76 لتأسيس الأمم المتحدة

جناح السعودية في «إكسبو 2020 دبي» يحتفل بالذكرى 76 لتأسيس الأمم المتحدة

ارتفاع كبير فى أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 25-10-2021

ارتفاع كبير فى أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 25-10-2021

السعودية تقود الشرق الأوسط في حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي

السعودية تقود الشرق الأوسط في حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي