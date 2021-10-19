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موعد وتفاصيل مران اليوم بعد العودة من الراحة

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موعد وتفاصيل مران الزمالك اليوم بعد العودة من الراحة موعد وتفاصيل مران اليوم بعد العودة من الراحة

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يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي تدريباته في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء توسكر الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، المقرر له في السابعة مساء يوم الجمعة المقبل باستاد الجيش ببرج العرب.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق قد منح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة عقب الوصول من كينيا قبل الاستعدادا للقاء العودة أمام توسكر الكيني.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز في لقاء الذهاب بكينيا والذي أقيم باستاد نيايو الوطني يوم السبت الماضي بهدف دون رد سجله المغربي أشرف بن شرقي.

المصرى اليوم

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