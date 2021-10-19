"الأرصاد": استمرار التدني في درجات الحرارة على تبوك والجوف والشمالية وحائل

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رياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على سواحل تبوك والمدينة ومكة والشرقية

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار التدني في درجات الحرارة على مناطق: تبوك، الجوف والحدود الشمالية؛ يمتد إلى منطقة حائل، كما تؤثر الرياح النشطة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقتَي تبوك والمدينة المنوّرة؛ تمتد إلى الأجزاء الساحلية الشمالية والوسطى من منطقة مكة المكرّمة كذلك على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية، كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية الجنوبية من منطقة مكة المكرّمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 25 - 50 كم/ساعة، وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 35 كم /ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، ومن متر إلى مترين؛ قد يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزأين الشمالي والأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزأين الشمالي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين؛ قد يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.