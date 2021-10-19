أخبار عاجلة

"المباركي" لرتبة عميد بشرطة جازان -
تحت مظلة موسم الرياض .. مرسول بارك يحتضن قمة برشلونة وبوكاجونيورز -
المملكة المتحدة: على العالم اتخاذ إجراءات جادة لمواجهة تحديات التغير المناخي -
"مدخلي": السعودية تعقد قمة الشرق الأوسط الأخضر لاستشراف مستقبل البيئة العالمي -
"الصحة العالمية": اللقاحات وحدها لن توقف "كورونا" ولابد من الكمامة والتباعد -
ولي العهد يلتقي رئيسة الحكومة التونسية -
مستشار بايدن: بوتين يقترب من استخدام الغاز كسلاح -
«الإصابة بالفيروس دون ظهور الأعراض».. الصحة توجه رسالة للمصريين بشأن كورونا -
تٱجيل محاكمة سائقين متهمين بقتل زميلهما بالخانكة إلى 26 ديسمبر -
تحرير 10 محاضر تموينية في شمال سيناء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

يتوجه إلى أثينا للمشاركة في فعاليات القمة الثلاثية مع اليونان وقبرص

Print
السيسي يتوجه إلى أثينا للمشاركة في فعاليات القمة الثلاثية مع اليونان وقبرص يتوجه إلى أثينا للمشاركة في فعاليات القمة الثلاثية مع اليونان وقبرص

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوجه الرئيس عبدالفتاح صباح اليوم /الثلاثاء/ إلى العاصمة اليونانية (أثينا)؛ للمشاركة في فعاليات القمة الثلاثية بين واليونان وقبرص في جولتها التاسعة، وذلك في إطار آلية التعاون الثلاثي بين الثلاث دول التي انطلقت عام 2014.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن قمة «أثينا» تهدف إلى البناء على ما تحقق خلال القمم الثماني السابقة وتقييم التطور في مختلف مجالات التعاون ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في إطار الآلية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات المتميزة بين الدول الثلاث، بالإضافة إلى دعم وتعميق التشاور السياسي بينهم حول سبل التصدي للتحديات التي تواجه منطقتي الشرق الأوسط وشرق المتوسط.

ومن المقرر أن تشهد الزيارة لقاء الرئيس مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس؛ للتشاور حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، وذلك في إطار الروابط الوثيقة التي تجمع بين مصر واليونان، وحرص البلدين على تدعيم التعاون بينهما ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما سيعقد الرئيس لقاءً مع الرئيس القبرصي «نيكوس أناستاسيادس»، للتباحث حول العلاقات المتميزة بين البلدين التي شهدت نمواً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية، فضلاً عن تناول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وكذا التشاور حول القضايا والملفات الإقليمية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الإصابة بالفيروس دون ظهور الأعراض».. الصحة توجه رسالة للمصريين بشأن كورونا

«الإصابة بالفيروس دون ظهور الأعراض».. الصحة توجه رسالة للمصريين بشأن كورونا

منتخب مصر الكاراتيه يحقق 9 ذهبيات و3 فضية و11 برونزية فى اليوم الأول لبطولة البحر المتوسط بقبرص

منتخب مصر الكاراتيه يحقق 9 ذهبيات و3 فضية و11 برونزية فى اليوم الأول لبطولة البحر المتوسط بقبرص

مروان محسن يقود هجوم فيوتشر أمام فاركو في الدوري المصري

مروان محسن يقود هجوم فيوتشر أمام فاركو في الدوري المصري

الزراعة تطمئن المصريين على أسعار الخضراوات والدواجن في الأسواق

الزراعة تطمئن المصريين على أسعار الخضراوات والدواجن في الأسواق