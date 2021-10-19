طلب إحاطة لإقامة جمعيات داعمة للأثاث ومراكز للتسويق في دمياط

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قدم ضياء علي بصل، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، طلب إحاطة للمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب لتقديمه لوزراء الصناعة والاستثمار والتنمية المحلية حول تصاعد أزمة صناعة الأثاث بمحافظة دمياط وسوء حالة الآلاف من العاملين بالصناعة.

قال النائب في طلب الإحاطة إن «الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء خلال زيارته الأخيرة للمحافظة أوصي ببحث حالة صناعة الأثاث بمختلف محاورها ، ودراسة المشكلات التي تواجه العاملين بها ، بغرض اتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ هذه الصناعة والعاملين بها ، إلا أنه لم يتم الإعلان عن هذه الإجراءات حتي الآن ، في الوقت الذي تتصاعد فيه أزمة العاملين وسوء أحوالهم ، بسبب حالة الركود وانعدام فرص التسويق وغلق الورش وتشريد المئات من الحرفيين المهرة في الوقت الذي يواجهون فيه ظروفا اجتماعية قاسية في ظل زيادة الأسعار وارتفاع فواتير المياه والكهرباء وخلافه».

وطلب بصل من الحكومة «سرعة إقامة جمعيات ومراكز توفر المواد الخام مثل الخشب والأبلكاش ومستلزمات الصناعة بسعر مدعم ، وكذلك إنشاء مراكز تسويق في عدة مناطق علي مستوي المحافظة تتولي مسئولية توفير فرص تسويقية للصناع ، وفقا للمواصفات المطلوبة ومتطلبات السوق العالمي ، وذلك لمواجهة الاحتكار في التصدير والمغالاه في أسعار الخامات ومستلزمات صناعة الأثاث بشكل عام».