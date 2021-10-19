إصابات كورونا العالمية تتجاوز 241.09 مليون والوفيات 5 ملايين و111716

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أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 241.09 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و111716.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 728335 45031704 الهند 452290 34081315 البرازيل 603282 21644464 المملكة المتحدة 138629 8498321 روسيا 433300 8027012 تركيا 67588 7653028 فرنسا 117265 7089052 إيران 124256 5796659 الأرجنتين 115666 5272551 إسبانيا 86974 4984386.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

23- العراق 22785 2037012 37 ‬‬‬‬- المغرب 14544 942132 42- الأردن 10887 843204 46- الإمارات 2120 738690 47 ‬- تونس 25098 710906 50- لبنان 8470 633909 * المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش. (إعداد أمل أبوالسعود للنشرة العربية)