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أكد اللواء على درويش، رئيس هيئة ستاد القاهرة، سيكونًا جاهزًا لاستضافة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في مسابقة الدوري الممتاز.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم 5 نوفمبر المقبل، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري.

وقال على درويش، في تصريحات تليفزيونية: «يوم 1 نوفمبر المقبل سيكون الاستاد جاهز لاستقبال مباريات الأندية»، مشيرا إلى أن هناك بعض التجهيزات النهائية للاستاد هو ما يعوق خوض عليه أي مباراة حاليًا.

وأضاف أن ستاد القاهرة هو ملعب نادي الزمالك، وسوف يستضيف الاستاد جميع مباريات الموسم للقلعة البيضاء، وعلى المستوى الافريقي ستكون بداية خوض الزمالك مبارياته عليه من دور المجموعات.

وتابع: «ستاد القاهرة سيكون جاهز لاستضافة قمة الأهلي والزمالك، والملعب جاهز لاستقبال الجماهير».