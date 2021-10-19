طارق يحيى يوجه رسالة إلى أحمد مجاهد

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انتقد طارق يحيي، مدير قطاع الناشئين بنادي الزمالك، قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بمنع تواجد أي لاعب في مراحل الناشئين داخل أي ناد لأكثر من 50 متر.

وقال طارق يحيى، في تصريحات تليفزيونية: «قرار اتحاد الكرة بتحجيم الناشئين في المحافظات، وصل للأندية منذ شهرين، ويجب على أحمد مجاهد، أن يتراحع عن هذا القرار، لأنه سيحرم اللاعبين من اللعب للزمالك أو الأهلي وسيقتل طموحهما، كما سيحرمهم من اللعب لمنتخب مصر«.

وأضاف: «أولياء أمور اللاعبين هم من يتحملون مسؤولية سفر أبناءهم»، مشيرًا «سيتم تطبيق القرار على مواليد 2007 وما يليها، كان يجب قبل إصداره العودة للأندية».

وأوضح: «هذا القرار يطبق في أوروبا، بمنع الأنتقال بين الدول وليس المحافظات، أتمنى أن يتراجع اتحاد الكرة عن قراره».