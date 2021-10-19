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أحمد حسن يهاجم اتحاد الكرة بسبب تحديد حركة الناشئين في المحافظات

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أحمد حسن يهاجم اتحاد الكرة بسبب تحديد حركة الناشئين في المحافظات أحمد حسن يهاجم اتحاد الكرة بسبب تحديد حركة الناشئين في المحافظات

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هاجم أحمد حسن، نجم الأهلي والزمالك السابق، الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، وذلك بعد قراره بمنع انتقال أي ناشئ يبعد أكثر من 50 كليو مترًا عن محل إقامته.

وقال أحمد حسن، في تصريحات تليفزيونية: «لا أعلم الهدف من القرار ومن صاحب القرار، نفسي شخص شجاع، يخرج لنا ويقول أنه صاحب هذا القرار وعلى أي أساسي تم اتخاذه».

وأضاف: «من المفترض أن يعمل اتحاد الكرة على تطوير صناعة كرة القدم وليس العودة بنا إلى الخلف»، مضيفًا :«القرار الذي اتخذه اتحاد الكرة بتحجيم الناشئين في قرار عشوائي، ويؤكد أن الأمور تُدار بعشوائية داخل الجبلاية».

وتابع: «اتحاد الكرة يقتل طموح اللاعبين الناشئين بهذا القرار»، مضيفًا :«جميع اللاعبين الناشئين في مصر من المحافظات والأقاليم».

وأردف: «القرار عبارة عن (بالونة اختبار)، ولن يتم الاتخاذ به، لأنه ليس به أي فوائد».

المصرى اليوم

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