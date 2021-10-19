المغرب: إحباط عملية كبرى لتهريب مخدرات الكوكايين

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أعلنت المديرية العامة للأمن المغربي إحباط عملية تهريب مخدرات كبرى بميناء طنجة، اليوم، حيث تم ضبط طن و355 كيلوجراما من مخدر الكوكايين.

وذكر بيان للمديرية أن العملية تأتي في إطار جهود مكافحة عمليات التهريب الدولي لمخدر الكوكايين، والقضاء على تهديدات شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وأوضح البيان أن إجراءات المراقبة والتفتيش أسفرت عن الاشتباه في طريقة ختم إحدى الحاويات المحمولة على متن باخرة للنقل البحري، تحمل علم دولة أجنبية، وكانت قد انطلقت من أحد الموانئ بدولة البرازيل، وهو ما استدعى إخضاعها لتفتيش دقيق بواسطة الفرق المختصة ما أسفر عن اكتشاف وضبط شحنات الكوكايين المهربة ملفوفة ومخبأة داخل أربعين حقيبة سوداء اللون.

وبحسب البيان تقرر إحالة القضية إلى النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأشخاص المرتبطين بالشبكة الإجرامية المتورطة في محاولة تهريب هذه الشحنات من مخدر الكوكايين، وكذا تحديد روابطها الإقليمية والدولية.