أخبار عاجلة

«مساء الورد».. أول فيلم تحريك من تنفيذ أولانا «ذوي القدرات الخاصة» -
شيرين رضا: «ياريت حفيدي يطلع ذكي زي عمرو دياب» ( فيديو) -
محمد صلاح وجماهير ليفربول.. «مو» يوجه رسالة قوية لهم بعد خماسية مانشستر يونايتد -
"الصحة العالمية": اللقاحات وحدها لن توقف "كورونا" ولابد من الكمامة والتباعد -
ولي العهد يلتقي رئيسة الحكومة التونسية -
مقتل 3 سودانيين بطلقات نارية خلال مظاهرات رافضة لاستيلاء الجيش على السلطة -
أمانة الرياض تطرح 62 وظيفة شاغرة لخريجي "الثانوية" -
لجنة الانضباط والأخلاق تفرض غرامة مالية على لاعب الاتحاد و"الطائي".. تعرَّف على السبب -
ولي العهد يلتقي نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي -
تحضيراً للتصفيات الآسيوية .. تدريب أخير للأخضر الأولمبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

فينجادا: نقلت خبرتي لـ كيروش..ولم أترشح لخلافة حسام البدري

Print
فينجادا: نقلت خبرتي لـ كيروش..ولم أترشح لخلافة حسام البدري فينجادا: نقلت خبرتي لـ كيروش..ولم أترشح لخلافة حسام البدري

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال البرتغالي نيلو فينجاداً، المدير الفني لاتحاد الكرة، إنه لمس اختلافا وتطورات كبيرة بجميع القطاعات في ، عما كانت عليه خلال فترة عمله مع مطلع الألفية الثالثة.

وأضاف نيلو فينجادا، في تصريحات تليفزيونية: «بعد استقرار اتحاد الكرة على إقالة حسام البدري، درسنا عددا من الأسماء لتولي القيادة الفنية للفراعنة واخترنا في الآخر، كارلوس كيروش وسيرته الذاتية مميزة للغاية ولاتحتاج إلى تعريف ولدي ارتباط كبير معه ونعتبر أنفسنا أخوة».

وتابع: «الاسم الوحيد الذي رشحته ودعمته هو كارلوس كيروش، إنه مدرب رائع ويمتلك خبرة عالمية، وهو لايحتاج إلى تزكية مني لقيادة منتخب مصر».

وأكمل: «تواصلت كثيرا مع كيروش، كى أنقل له خبرتي عن الكرة المصرية واللاعب المصري، وهو الآن لديه معلومات ورؤية أفضل عن الكرة المصرية، عن ذي قبل».

وأكد: «لم أتدخل لإقالة حسام البدري وجهازه، وماتردد عن ذلك غير صحيح، وكان يرى أن نتيجة منتخب مصر أمام أنجولا والجابون كانت إيجابية رغم عدم ظهور الفراعنة بشكل مميز، وهذا لشعور اللاعبين بالاجهاد».

وواصل: «قدمت إلى مصر، من أجل تولي منصب المدير الفني للجبلاية، ولم أترشح لتولي قيادة الفراعنة خلفا لحسام البدري، ولا أنوي ذلك، فلقد جئت من أجل هذا المنصب وليس للعمل كمدير فني للمنتخب».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الإصابة بالفيروس دون ظهور الأعراض».. الصحة توجه رسالة للمصريين بشأن كورونا

«الإصابة بالفيروس دون ظهور الأعراض».. الصحة توجه رسالة للمصريين بشأن كورونا

منتخب مصر الكاراتيه يحقق 9 ذهبيات و3 فضية و11 برونزية فى اليوم الأول لبطولة البحر المتوسط بقبرص

منتخب مصر الكاراتيه يحقق 9 ذهبيات و3 فضية و11 برونزية فى اليوم الأول لبطولة البحر المتوسط بقبرص

مروان محسن يقود هجوم فيوتشر أمام فاركو في الدوري المصري

مروان محسن يقود هجوم فيوتشر أمام فاركو في الدوري المصري

الزراعة تطمئن المصريين على أسعار الخضراوات والدواجن في الأسواق

الزراعة تطمئن المصريين على أسعار الخضراوات والدواجن في الأسواق