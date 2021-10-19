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فينجادا يبرئ محمد صلاح من تهمة التخاذل مع منتخب

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فينجادا يبرئ محمد صلاح من تهمة التخاذل مع منتخب مصر فينجادا يبرئ محمد صلاح من تهمة التخاذل مع منتخب

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قال البرتغالي نيلو فينجاداً، المدير الفني لاتحاد الكرة، إن محمد صلاح أحيانا لا يستطيع أن يقدم مع منتخب مثل ما يقدمه مع ليفربول للفارق الشاسع بين اللاعبين.

وأضاف نيلو فينجادا، في تصريحات تليفزيونية: «لم أكن أعرف محمد صلاح، ولكن حفيدي يحبه ويدعمه بشدة».

وواصل: «محمد صلاح لاعب محترف ولا يخاف على نفسه من الإصابة، عندما يلعب مع منتخب مصر وما حققه المواسم الماضية مع ليفربول أمر رائع جدا».

وأكد: «محمد صلاح من أفضل 5 لاعبين في العالم، وبالوقت الحالي هو مرشح بشدة لحصد جائزة الكرة الذهبية».

المصرى اليوم

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