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رامي شعبان: فوز صلاح بالكرة الذهبية ليس سهلًا.. والنني دوره مهم مع أرسنال

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رامي شعبان: فوز صلاح بالكرة الذهبية ليس سهلًا.. والنني دوره مهم مع أرسنال رامي شعبان: فوز صلاح بالكرة الذهبية ليس سهلًا.. والنني دوره مهم مع أرسنال

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أكد رامي شعبان، حارس مرمى أرسنال السابق، أن النجم المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، من أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية هذا العام.

وقال رامي شعبان، في تصريحات تلفزويونية: «صلاح ضمن أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية هذا العام، ومعه أيضًا الفرنسي كيليان مبابي والبولندي ليفندوفيسكي»، مشيرًا: «النجم الارجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، مستواهما تراجع في الفترة الأخيرة، خاصة في ظل كبر سنهما».

وأضاف: «فوز صلاح بالكرة الذهبية، لن يكون أمرًا سهلاً، أتذكر أن الفرنسي تيري هنري، كان متألقًا في أرسنا وفاز بالكرة الذهبية ديفيد بيكهام»، مؤكدًا أن العمل اليومي الدؤوب الذي يقوم به صلاح، هو سر تألقه مع الريدز، في الفترة الأخيرة».

وأضاف: «فخور للغاية بما يقدمه محمد صلاح ومحمد النني، في الدوري الإنجليزي في تلك الفترة»، مضيفًا: «النني لا يشارك بشكل مستمر مع أرسنال، ولكن وجوده مهم في الفريق».

المصرى اليوم

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