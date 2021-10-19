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سبيف زاهر: الأهلي يجهز 60 مليون جنيه للاعبين.. وجلسة حاسمة مع موسيماني

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سبيف زاهر: الأهلي يجهز 60 مليون جنيه للاعبين.. وجلسة حاسمة مع موسيماني سبيف زاهر: الأهلي يجهز 60 مليون جنيه للاعبين.. وجلسة حاسمة مع موسيماني

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أكد الإعلامي سيف زاهر، أن النادي الأهلي يجهز 60 مليون جنيه لدفعها للاعبي الفريق الأول لكرة القدم خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقال سيف زاهر، في تصريحات تليفزيونية: «الأهلي يجهز 60 مليون جنيه، لدفعها للاعبين قبل انطلاق الموسم المقبل، وهذا المبلغ هو مستحقات اللاعبين ومقدمات العقود عن الموسم الجديد».

وأشار: «لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء برئاسة محسن صالح سوف تعقد جلسة مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل مناقشته في الأداء الذي ظهر عليه الفريق في الفترة الأخيرة، والطريقة التي سيلعب بها في الموسم المقبل وبعض الأمور الفنية.

يُذكر أن الأهلي يستعد لخوض مباراة الحرس الوطني بطل النيجر، المقرر لها السبت المقبل، على ملعب السلام، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال افريقيا، وكانت نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

المصرى اليوم

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