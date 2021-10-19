بعد انسحابه من فيلم «ريش».. شريف منير: «لازم نبعد عن حين ميسرة.. نحن الآن في جمهورية جديدة»

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قال الفنان شريف منير إنه انزعج من مشاهد فيلم «ريش» أثناء عرضه في مهرجان الجونة السينمائي، بسبب تصوير مصر بصورة سيئة، وهو ما أدى إلى انسحابه من العرض.

وأضاف شريف منير في مداخلة مع برنامج الإعلامي عمرو أديب: «العشوائيات اللي كانت عندنا واللي بتختفي دلوقتي المستوى فيها أحسن من المشاهد اللي الفيلم بيعرضها».

وتابع: «الدولة قطعت شوطا كبيرا في القضاء على العشوائيات، ونقل الأهالي إلى مساكن بديلة مفروشة على أعلى مستوى، الحاجات اللي كنا بنشوفها في فيلم حين ميسرة لازم نبعد عنها، نحن الآن في جمهورية جديدة».

مشهد من فيلم «ريش»

وأوضح: «أنا مش بهاجم، وأنا لا أقدر على الهجوم، ولما خرجت من العرض تقابلت مع محمد حفظي، منتج فيلم ريش، فسألني عن سبب مغادرتي، وقلت له إن المشاهد في الفيلم مزعجة على المستويين الواقعي والفني».

ومضى يقول: «الفيلم واخد جايزة من مهرجان كان السينمائي في فرنسا، وأنا مش فاهم الناس اللي ادوا الفيلم الجايزة كانوا شايفين ايه؟! يمكن أنا مش فاهم في الفن، يمكن أنا مش واخد بالي».

وعن انسحابه من العرض، قال شريف منير: «أنا عندي حتة غيرة جوايا على مصر، هي اللي بتحركني وأنا باسخن شوية (..) الفن ينقل الواقع مُجمّل (تجميل). أنا عايز أعرف المخرج عايز يقول ايه من الفيلم والتناول ده؟!».

وطالب شريف منير مخرج الفيلم بتوضيح رسالته من الفيلم، وقال: «أنا مصمم إني مخرج الفيلم يطلع يقول لنا هو عايز يقول ايه؟»، ليرد الإعلامي عمرو أديب: «مفيش في الفن كده، الفن مابيتشرحش».

وأثار فيلم «ريش» حالة من الجدل في مهرجان الجونة السينمائي، بعد انسحاب عدد من الفنانين من عرضه الخاص، وعلى رأسهم شريف منير وأشرف عبدالباقي وأحمد رزق.

جدير بالذكر أن فيلم «ريش» حصد الجائزة الكبرى بمسابقة أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي هذا العام، ليكون أول فيلم مصري يحصد هذه الجائزة المرموقة.

تدور أحداث الفيلم حول أسرة مكونة من أب وأم و3 أبناء، وأثناء عيد ميلاد أحد الأطفال، يقوم ساحر بتحويل الأب إلى دجاجة، ولا يستطيع إعادته مرة أخرى، لتواجه الأم تحديات مختلفة تماما في ظل غياب الأب، ويتحرك الجمهور مع هذه الأسرة خلال أحداث الفيلم، لمتابعة كيف ستواجه تلك الأزمة المفاجئة.