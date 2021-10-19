ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباراة أرسنال وكريستال بالاس ونهاية الجولة الثامنة

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انتهت أمس حتى ساعة متأخرة مباراة أرسنال وكريستال بالاس في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، حيث استطاع فريق أرسنال النجاة من هزيمة محققة والتعادل في الوقت بدل الضائع من زمن المباراة.

افتتح أوباميانج في الدقيقة الثامنة أولى أهداف أرسنال والمباراة ولم يتعادل كريستال بالاس إلا في الشوط الثاني في الدقيقة 50 ثم يحرز هدف التقدم في الدقيقة 73، حيث كانت النتيجة تتجه إلى فوز كريستال بالاس إلا أن أليكساندر لاكازيت كان له رأي اخر وحقق التعادل لفريقه لتنتهي المباراة بالتعادل الايجابي 2-2.

النتيجة لم تؤثر على مركز كريستال بالاس الذي ظل كما هو في المركز 14 برصيد 8 نقاط بينما تقدم ارسنال مركزا واحدا في المركز 12 برصيد 11 نقطة.

وبهذه المباراة تنتهي مباريات الجولة الثامنة من الدوري الانجليزي حيث لن تستأنف الجولة التاسعة قبل يوم الجمعة 22 أكتوبر حيث تستأنف اليوم الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الذي يتصدره تشيلسي يليه ليفربول ثم مانشستر سيتي موضحًا فيه عدد المباريات وعدد مرات الفوز والتعادل والخسارة وما له له وما عليه من الأهداف والفرق بينها وعدد النقاط لكل فريق.