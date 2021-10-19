أبو جريشة يكشف تطورات التجديد لثنائي الإسماعيلي.. ويؤكد: نعاني من أزمة مالية

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أكد على أبوجريشة، رئيس اللجنة الفنية بنادى الاسماعيلي، أن النادى يعانى من أزمة مالية طاحنة في الفترة الجارية.

وقال على أبوجريشة، في تصريحات تليفزيونية: «هناك أزمة مالية في الإسماعيلي بسبب الارتفاع الكبير في عقود اللاعبين وهذا الأمر ضد الأندية الشعبية وليس الإسماعيلى فقط».

وعن مصير الحارس محمد صبحي، بعدما تم رفع اسمه من القائمة قال: «صبحي سيكون له دور مع الفريق الفترة القادمة بمنصب مدرب حراس المرمى».

وأشار إلى أن الفريق لن ينافس على بطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم المقبل ولكن يسعى للظهور بشكل قوى وحصد مركز متقدم.

وعن تطورات تجديد التعاقد مع الثنائي عماد حمدى وشكرى نجيب، لاعبا الفريق قال: «حمدي وشكري، يرحبان بالتجديد للإسماعيلي، مجلس الإدارة الجديد الذي سيتم انتخابه في 31 اكتوبر الجاري، هو الذي سيحسم تجديد التعاقد معهما».