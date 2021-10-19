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تمهيدا لبدء الهدم.. إخلاء ديوان محافظة دمياط ونقل مكتب المحافظ إلى مكتبة

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تمهيدا لبدء الهدم.. إخلاء ديوان محافظة دمياط ونقل مكتب المحافظ إلى مكتبة مصر تمهيدا لبدء الهدم.. إخلاء ديوان محافظة دمياط ونقل مكتب المحافظ إلى مكتبة

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قررت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إخلاء مبني ديوان عام المحافظة، ونقل العاملين بالإدارات المختلفة لمبني المجلس الشعبي المحلي سابقا وكذلك بالمقر الخشبي الذي تم إنشاؤه أمامه.

وتقرر نقل مكتب محافظ دمياط لمبنة مكتبة العامة بمنطقة الأعصر بمدينة دمياط لحين الانتهاء من هدم المبني القديم المتهالك، وأعمال الإحلال والتجديد بغرض إقامة مبني مناسب يليق بالمحافظة وهو ما قد يستمر مدة لا تقل عن العام ونصف العام.

كما أمرت المحافظ بتطوير النصب التذكاري والمنطقة المحيطة به لتنسيقها حضاريًا ومروريًا، وتوسعة الطريق بعد إضافة محور مروري جديد.

وأشارت المحافظ إلى أن هذه المنطقة الحيوية لم تنل حظها من التطوير منذ عام 2003، منوهة إلى أن المشروع سيشمل إحلال وتجديد مبنى ديوان عام المحافظة المنشأ منذ عام 1959 نظرًا لصدور قرار إزالة بشأنه ولخطورته الداهمة بعد تهالك أجزاء عديدة منه وانهيارها، مما يستوجب تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد له في أسرع وقت ممكن.

واطلعت المحافظ على النموذج النهائي لتخطيط المنطقة والتصميم المعماري للمبنى بعد مراعاة عدد من العوامل، والتي تتمثل في تحقيق السيولة المرورية والاستغلال الأمثل للامكانيات المتاحة، كما اطلعت أيضاً على خطة نقل موظفي الديوان بأماكن محددة ومجهزة بكافة الإمكانيات، وناقشت المراحل المختلفة للتنفيذ بما لا يتعارض مع الحركة المرورية بالمنطقة نظرًا لوجود منشآت حيوية وهامة بها ووفقاً لجداول زمنية محددة.

- صورة أرشيفية
- صورة أرشيفية
- صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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