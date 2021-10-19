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بتوجيهات وزير الداخلية.. افتتاح مركزَيْ خريص والملف التابعَيْن لأمن طريق الأحساء

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بتوجيهات وزير الداخلية.. افتتاح مركزَيْ خريص والملف التابعَيْن لأمن طريق الأحساء بتوجيهات وزير الداخلية.. افتتاح مركزَيْ خريص والملف التابعَيْن لأمن طريق الأحساء
بهدف رفع مستوى السلامة المرورية لمرتادي الطرق التي تربط بين مناطق المملكة

بتوجيهات وزير الداخلية.. افتتاح مركزَيْ خريص والملف التابعَيْن لأمن طريق الأحساء

بناء على توجيهات الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، وبإشراف من المشرف العام على الأمن العام، الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، افتتح أمس قائد القوات الخاصة لأمن الطرق، اللواء خالد بن أحمد الضبيب، مركزَيْ خريص والملف التابعَيْن لقيادة أمن طريق الأحساء بالمنطقة الشرقية.

ويهدف المركزان لزيادة التغطية الأمنية على امتداد الطريق، ورفع مستوى السلامة المرورية لمرتادي الطرق التي تربط بين محافظات ومناطق المملكة، وتحقيق المستهدفات التشغيلية للقوات الخاصة بتقديم خدمات نوعية، أمنية وإنسانية، متميزة لجميع مرتاديها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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