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«زي النهارده».. وفاة رئيس البوسنة علي عزت بيجوفيتش 19 أكتوبر 2003

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«زي النهارده».. وفاة رئيس البوسنة علي عزت بيجوفيتش 19 أكتوبر 2003 «زي النهارده».. وفاة رئيس البوسنة علي عزت بيجوفيتش 19 أكتوبر 2003

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كان على عزت بيجوفيتش أول رئيس جمهورية للبوسنة والهرسك بعد الحرب الرهيبة في البوسنة، وهو قبل ذلك كان ناشطاً سياسيا وفيلسوفاً إسلامياً،وله مؤلفات أهمها«الإسلام بين الشرق والغرب»،كما قاد شعب البوسنة بالحرب العرقية أو حرب الإبادة التي شنَّها الصرب على مسلمى البوسنة، وخاض مقاومة عنيفة وشجاعة ضد الاجتياح الصربى للبوسنة الذي تعرض فيه المسلمون إلى للإبادة، منها مذبحة سربرنيتشا وغيرها من مذابح الإبادة التي تعرض لها البوسنيون، وصمدت البوسنة تحت قيادته صمودًا سجَّله التاريخ، كما قاد مفاوضات مضنية مع الغرب لإقرارحقوق البوسنة،وانتهت مشكلة البوسنة باتفاق دايتون وبيجوفيتش مسلم سنى مولود في 8 أغسطس 1925 بمدينة بوسانا كروبا البوسنية لأسرة بوسنية عريقة في الإسلام، واسم عائلته يمتد إلى أيام الوجود العثمانى بالبوسنة وقد تعلم بمدارس سراييفو، وتخرج في جامعتها في القانون وعمل مستشارا قانونيا، ثم تفرغ للبحث والكتابة وقد نشأ في وقت كانت البوسنة والهرسك فيه جزءاً من مملكة تحكمها أسرة ليبرالية،ولم يكن التعليم الدينى جزءا من المناهج الدراسية، وكان- وهو لا يزال شابا- واعيا بأهمية أن يتعرف على دينه، ويقرأ فيه قراءة مستفيضة، وقدمت جمعية الشبان المسلمين التي أنشأها أثناء الحرب العالمية الثانية خدمات فعالة في مجال إيواء اللاجئين ورعاية الأيتام، والتخفيف من ويلات الحرب،وحينما احتلت ألمانيا النازية مملكة يوغوسلافيا وحولتها لجمهورية فاشية، قاطعت الجمعية النظام الفاشى الذي سلبها شرعيتها،وقد تولي رئاسة البوسنة والهرسك من 19 نوفمبر 1990 إلى 1996،ثم أصبح عضوا في مجلس الرئاسة البوسنى من 1996م إلى 2000 إلى أن توفى«زي النهارده»فى19 أكتوبر 2003.

المصرى اليوم

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