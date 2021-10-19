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أزمة بسبب التمهيد لإقالة مديري إدارات التعليم في دمياط.. ومصادر: «تجديد دماء»

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أزمة بسبب التمهيد لإقالة مديري إدارات التعليم في دمياط.. ومصادر: «تجديد دماء» أزمة بسبب التمهيد لإقالة مديري إدارات التعليم في دمياط.. ومصادر: «تجديد دماء»

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تسبب قرار الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بالإعلان عن اختبارات لمديرين عموم جدد للإدارات التعليمية بدلا من القيادات الحالية في أزمة بين مديري الإدارات، إذ تعكف مديرية التعليم على التوصل لصيغة قانونية استجابة لقرار المحافظ تجنبا للطعون أو الدفع ببطلان القرار أو عدم قانونيته.

وقالت مصادر مطلعة لـ«المصري اليوم»، إن المحافظ انتابتها حالة من الاستياء الشديد والغضب من سوء حالة المدارس وعدم الانضباط المطلوب التي رصدتها خلال جولاتها بعدد من المدارس تزامنا مع بداية العام الدراسي، مما دعاها لمطالبة عادل عثمان، وكيل وزارة التعليم، لسرعة الإعلان عن اختبارات لمديري الإدارات التعليمية؛ لتكليف مديرين جدد، وضخ دماء جديدة قادرة على ضبط المنظومة، واستبعاد أي مدير مدرسة يثبت تقصيره في أداء مهام عمله.

وشددت المحافظ على تكثيف المتابعة على المدارس والتأكد من انتظام العملية التعليمية، مع متابعة التدابير الوقائية والاحترازية والارتقاء بمنظومة النظافة العامة بجميع المدارس، وأكدت على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات، بمحيط المدارس، وإتمام جميع التجهيزات وتطهير البالوعات استعدادا لموسم الشتاء.

المصرى اليوم

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