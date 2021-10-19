علاء نبيل ينتقد اتحاد الكرة بسبب قرار تحديد مساحة انتقال الناشئين بين الأندية

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قال علاء نبيل، رئيس قطاع الناشئين في نادي زد، إن قرار اتحاد الكرة بشأن منع لاعبي الناشئين من اللعب لأى ناد يبعد عن محل إقامته بـ 50 كم، غير منطقي.

وأضاف علاء نبيل، في تصريحات تليفزيونية: «لايوجد أي ميزة أو إيجابيات في هذا القرار، وسوف يتم حرمان العديد من المواهب من تطوير أنفسهم، والانتقال لأندية شعبية والاقتصار على اللعب في أنديتهم فقط».

وواصل: «ولي الأمر هو المسؤول عن انضمام نجله لأى ناد، واتحاد الكرة فتح مجال للتحايل لأولياء الأمور لاثبات سكن غير حقيقي للانضمام للنادي الذي يرغب فيه».

وشدد :«هناك فرق بالدوري الممتاز لا تعرف شيئا عن قطاع الناشئين لديها».