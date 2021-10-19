أخبار عاجلة

«مساء الورد».. أول فيلم تحريك من تنفيذ أولانا «ذوي القدرات الخاصة» -
شيرين رضا: «ياريت حفيدي يطلع ذكي زي عمرو دياب» ( فيديو) -
محمد صلاح وجماهير ليفربول.. «مو» يوجه رسالة قوية لهم بعد خماسية مانشستر يونايتد -
"الصحة العالمية": اللقاحات وحدها لن توقف "كورونا" ولابد من الكمامة والتباعد -
ولي العهد يلتقي رئيسة الحكومة التونسية -
مقتل 3 سودانيين بطلقات نارية خلال مظاهرات رافضة لاستيلاء الجيش على السلطة -
أمانة الرياض تطرح 62 وظيفة شاغرة لخريجي "الثانوية" -
لجنة الانضباط والأخلاق تفرض غرامة مالية على لاعب الاتحاد و"الطائي".. تعرَّف على السبب -
ولي العهد يلتقي نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي -
تحضيراً للتصفيات الآسيوية .. تدريب أخير للأخضر الأولمبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

أول تعليق من الإسماعيلي على مواجهة الأهلي في برج العرب

Print
أول تعليق من الإسماعيلي على مواجهة الأهلي في برج العرب أول تعليق من الإسماعيلي على مواجهة الأهلي في برج العرب

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشف علي أبو جريشة، رئيس اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيلي، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى حقق الفوز على الدراويش أكثر من مرة على الإسماعيلية.

وكانت رابطة الأندية قررت إقامة مباراة الأهلي مع الإسماعيلي المقرر لها 26 أكتوبر الجاري، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري على ستاد الجيش ببرج العرب.

وقال على أبوجريشة، في تصريحات تليفزيونية: «الأهلي حقق الفوز على الإسماعيلي أكثر من مباراة بملعب الإسماعيلية، لذلك لا يوجد مبرر من إقامة المباراة في برج العرب».

وأضاف :«العلاقة بين الأهلي والإسماعيلي جيدة»، مضيفًا أن صالح سليم أسطورة النادى الأهلى قام بقيادة فريق الإسماعيلى في أحد المباريات العالمية.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عايز تحضر الماتشات في الاستاد؟.. تعالى نقولك هتحجز إزاي علشان تدخل

عايز تحضر الماتشات في الاستاد؟.. تعالى نقولك هتحجز إزاي علشان تدخل

منع الزمالك من اللعب علي استاد القاهرة حتي 5 نوفمبر

منع الزمالك من اللعب علي استاد القاهرة حتي 5 نوفمبر

علي درويش: ستاد القاهرة جاهز لاستضافة مباراة القمة ولاستقبال الجماهير

علي درويش: ستاد القاهرة جاهز لاستضافة مباراة القمة ولاستقبال الجماهير

أيمن إسماعيل يستعرض ما تم إنجازه في ملف استاد الأهلي

أيمن إسماعيل يستعرض ما تم إنجازه في ملف استاد الأهلي