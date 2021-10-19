أول تعليق من الإسماعيلي على مواجهة الأهلي في برج العرب

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كشف علي أبو جريشة، رئيس اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيلي، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى حقق الفوز على الدراويش أكثر من مرة على ستاد الإسماعيلية.

وكانت رابطة الأندية قررت إقامة مباراة الأهلي مع الإسماعيلي المقرر لها 26 أكتوبر الجاري، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري على ستاد الجيش ببرج العرب.

وقال على أبوجريشة، في تصريحات تليفزيونية: «الأهلي حقق الفوز على الإسماعيلي أكثر من مباراة بملعب الإسماعيلية، لذلك لا يوجد مبرر من إقامة المباراة في برج العرب».

وأضاف :«العلاقة بين الأهلي والإسماعيلي جيدة»، مضيفًا أن صالح سليم أسطورة النادى الأهلى قام بقيادة فريق الإسماعيلى في أحد المباريات العالمية.