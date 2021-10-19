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محامي شيكابالا: «اتحاد الكرة لا يعترف بمركز التسوية والتحكيم.. وأثبتنا ذلك في الشرطة»

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محامي شيكابالا: «اتحاد الكرة لا يعترف بمركز التسوية والتحكيم.. وأثبتنا ذلك في الشرطة» محامي شيكابالا: «اتحاد الكرة لا يعترف بمركز التسوية والتحكيم.. وأثبتنا ذلك في الشرطة»

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قال كمال شعيب، محامى محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، إن اتحاد الكرة «لم يعترف بمركز التسوية والتحكيم».

وأضاف كمال شعيب خلال تصريحات تليفزيونية: «هناك أمر غريب بحديث أحد مسؤلى الاتحاد المصرى لكرة القدم، بعدم الاعتراف بمركز التسوية والتحكيم وأحكامه».

وأوضح: «مركز التسوية والتحكيم استسفسر من اتحاد الكرة عن التحقيق مع اللاعب من عدمه، هل تم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية المنصوصة في اللائحة من عدمه»، مؤكدًا: «اتحاد الكرة تعامل مع طلب الهيئة بأسلوب غير لائق، وهو ما جعلنا نثبت هذا الأمر عن طريق الشرطة».

وتابع: «العقوبة على شيكابالا ظالمة وخالفت كل الاجراءات المنصوص عليها في اللائحة، أتمنى أن يتم إلغاءها في جلسة اليوم».

وكانت لجنة الاستئناف باتحاد الكرة قررت تخفيف عقوبة شيكابالا من الإيقاف 8 أشهر وتغريمه 500 ألف جنيه، إلى 8 مباريات وتغريمه 250 ألف جنيه.

المصرى اليوم

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