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هنا شيحة: «الجونة بيتي الثاني.. بحس أني بتحرر فيها من القيود»

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هنا شيحة: «الجونة بيتي الثاني.. بحس أني بتحرر فيها من القيود» هنا شيحة: «الجونة بيتي الثاني.. بحس أني بتحرر فيها من القيود»

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قالت الفنانة هنا شيحة إنها حريصة على المشاركة في كافة دورات مهرجان الجونة منذ دورته الأولى لكن تعذر حضورها في الدورة الرابعة بسبب تزامن توقيت الفعاليات مع تصوير أحد أعمالها.

تابعت في لقاء لها خلال برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»: مهرجان الجونة بيتي الثاني من زمان، وأنا بحب الجونة وعلى طول فيها من بداية تدشينها في عام 1996، وكنت صغيرة وطفلة، موضحةً أن الجونة بلد ساحر وهوائها نظيف خالي من الرطوبة.

أضافت «شيحة»: بحب لما أجي فيها أفصل وأشد الفيشة، لأني ببقى حرة فيها من غير قيود ومحدش مركز معايا ولا بيبص عليا، وفي الآخر وظيفة الفنان بطبيعتها بتضعه تحت دائرة الضوء بما يترتب عليه مواجهة الاحتكاك مع الشارع دائمًا، حد يقلي ممكن نتصور أو نتكلم وساعات كبني أدمة رغم كوني فنانة مش ببقى عاوزة وأنا باكل ألاقي حد عاوز يتصور في أوقات كتيرة، ولازم يبقى فيه وقت بتاعي أكون فيه وسط ولادي وأصحابي ومش عايزة أركز هلبس إيه والميكاب إيه».

استكملت: «بحب الخصوصية في الجونة، وبحس براحة وتحرر من القيود ومحدش هيغلس عليا ممكن ألبس شورت الصبح أو مايوه مش بفكر في التفاصيل دي، أنا جاية انبسط بلا قيود».

المصرى اليوم

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