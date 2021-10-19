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"المسلّم": "رمان القصيم" حقق مبيعات تجاوزت المليونين خلال 3 أيام

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"المسلّم": "رمان القصيم" حقق مبيعات تجاوزت المليونين خلال 3 أيام "المسلّم": "رمان القصيم" حقق مبيعات تجاوزت المليونين خلال 3 أيام
قدم الشكر لأمير القصيم على رعايته ودعمه للمشاركين بالمهرجان

أكد المشرف على العلاقات العامة والإعلام بمهرجان الرمان الخامس بمركز الشيحية بمحافظة البكيرية بالقصيم محمد المسلّم، أن مبيعات مهرجان رمان القصيم بلغت خلال ثلاثة الأيام الأولى أكثر من مليوني ريال، مشيرًا إلى تميز مشاركة المرأة في أجنحة وأركان المهرجان الذي تميز هذا العام بنسخته الخامسة بجودة المنتجات الزراعية.

وأشاد "المسلّم" عبر مقطع وثقته "سبق" بالرعاية من مهندس النجاحات بالمنطقة راعي المهرجان الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، لافتًاً إلى حرصه على مشاركة الأسر المنتجة بالمجان وكذلك وسيارات بيع الأغذية المتنقلة.

وأوضح "المسلّم" أن المهرجان تميز بأكثر من 200 معرض لمنتج الرمان من خلال أكثر من 85 مزرعة، بالإضافة إلى أجنحة الأسر المنتجة، مشيرًا إلى أن المهرجان يكتسب أهمية لكونه يُقام في منطقة القصيم التي تمثل سلة غذاء المملكة بخيرات أهاليها وأرضها الخصبة.

وبيّن محمد المسلّم في ختام حديثه لـ"سبق" أن الرمان المعروض تميز بجودته العالية، كما تفاوت الأسعار من بين 10 ريالات إلى 45 ريالاً للكرتون الواحد، منوهًا بالتغطية الإعلامية المتميزة "لسبق" والحرص على إبراز كل المناسبات الوطنية والاجتماعية والثقافية التي تنظمها مختلف قطاعات الدولة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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