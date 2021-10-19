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نيوكاسل السعودي وشرطة نورثمبريا يحققان في مزاعم عنصرية ضد جماهير توتنهام

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نيوكاسل السعودي وشرطة نورثمبريا يحققان في مزاعم عنصرية ضد جماهير توتنهام نيوكاسل السعودي وشرطة نورثمبريا يحققان في مزاعم عنصرية ضد جماهير توتنهام
النادي توعد باتخاذ الإجراءات الصارمة ضد أي مشجع يتورط في سلوك تمييزي

نيوكاسل السعودي وشرطة نورثمبريا يحققان في مزاعم عنصرية ضد جماهير توتنهام

أعلن نادي نيوكاسل عن فتحه تحقيقًا إلى جانب شرطة نورثمبريا في شكوى ضد مشجع متورط في سلوك عنصري ضد مشجعي فريق توتنهام في اللقاء الذي جمع الفريقين في مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد.

وتوعد نيوكاسل باتخاذ الإجراءات النظامية الصارمة ضد أي مشجع أو شخص يتورط في سلوك عنصري أو سلوك تمييزي.

وجاء في بيان من نيوكاسل "نيوكاسل يونايتد على علم بإيماءة عنصرية مزعومة قام بها فرد تجاه مشجعي توتنهام داخل ملعب سانت جيمس بارك خلال مباراة الأحد، ولا يزال التحقيق جاريًا وتم إبلاغ الشرطة بذلك، ورسالتنا واضحة - كرة القدم للجميع - لا مكان للتمييز على الإطلاق في كرة القدم أو الشارع أو الإنترنت أو في المجتمع ولن نتسامح معه تحت أي ظرف من الظروف".

من جانب آخر، حذرت شرطة نورثمبريا بأنها ستتخذ الإجراءات النظامية بشكل سريع وقوي ضد أي شخص متورط في ارتكاب جرائم عنصرية أو تمييز، مؤكدة أن التحقيقات جارية في حادثة العنصرية المزعومة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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