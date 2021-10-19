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ثقافة القليوبية تناقش الآثار النفسية والاجتماعية لزواج القاصرات

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ثقافة القليوبية تناقش الآثار النفسية والاجتماعية لزواج القاصرات ثقافة القليوبية تناقش الآثار النفسية والاجتماعية لزواج القاصرات

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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، عدة أنشطة ثقافية وفنية بفرع ثقافة القليوبية بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان.

نظم قصر ثقافة بنها محاضرة بعنوان «الآثار النفسية والاجتماعية لزواج القاصرات» ألقتها د. مأمن رفعت رئيس قسم الثقافة الصحية بإدارة بنها الصحية، تحدثت فيها عن الآثار النفسية والإجتماعية لزواج القاصرات، حيث يؤكد المختصون أن زواج الطفلة قد يتسبب في معاناتها من الحرمان العاطفي من حنان الوالدين، والحرمان من عيش مرحلة الطفولة، وقد يؤدي ذلك إلى الإصابة بأمراض نفسية مثل الهستريا والفصام والاكتئاب والقلق واضطرابات الشخصية، واجتماعيا عدم نضج الزوجين فقد يكونا غير قادرين على تحمل المسئولية وبناء أسرة وتربية الأطفال وعدم القدرة على اتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبلها بالقبول أو الرفض، بالإضافة إلى حرمان الفتة في كثير من الحالات من فرصة استكمال تعليمها وبهذا لن تكون قادرة على تكوين شخصيتها المستقلة نفسيًا واقتصاديا، وحرمانها من الحق في العمل مما يسهم في تأخير التنمية؛ بينما اقام نادي الأدب أمسية أدبية لمناقشة ديوان «تقاسيم إمرأة» للشاعرة نعمة الفيتوري، أدار اللقاء الشاعر محمد عكاشة، ناقش الديوان الشاعر ماجد الهدهد، د. إكرام عمارة، د. هبة شعبان، وذلك بحضور أعضاء وضيوف النادي. إلى جانب ورشة تعليم كروشية بنادي المرأة بالقصر، وعرض لفرقة الآلات النحاسية.

عقد قصر ثقافة القناطر الخيرية محاضرة بعنوان «السيرة النبوية» حاضر فيها فضيلة الشيخ جمال محمد شعيب من إدارة الأوقاف بمدينة القناطر الخيرية، تناولت المحاضرة نبذة عن ميلاد رسول الإنسانية (ص)، ونشأته وصفاته وأخلاقه وكيفية الإقتداء بها والعمل بسنته وضرورة محاربة الغلو والتطرف البعيدان عن نهج نبينا (ص)؛ وأعد كل من مكتبة الدكتور إبراهيم حلمي بالبقاشين، ومكتبة بتمدة ورشة حكي لقصة «كتيبة الدمار» تأليف حازم هاشم.

المصرى اليوم

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