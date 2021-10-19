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يوفنتوس يخسر باولو ديبالا حتى نهاية أكتوبر

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يوفنتوس يخسر باولو ديبالا حتى نهاية أكتوبر يوفنتوس يخسر باولو ديبالا حتى نهاية أكتوبر

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خسر يوفنتوس جهود أحد لاعبيه البارزين فى خط الهجوم حتى نهاية شهر أكتوبر الجارى.

ووفقًا لشبكة «سبورت ميدياست»، فإن يوفنتوس حصل على نبأ غير سار بشأن الإصابات، بعد تأكد استمرار غياب مهاجمه الأرجنتينى باولو ديبالا حتى نهاية الشهر الجارى.

وكان ماسيمليانو أليجرى، مدرب اليوفى، قد صرح، قبل يومين، بأن باولو ديبالا سيعود خلال فترة تتراوح بين 7 و10 أيام.

وأشارت الصحيفة إلى أن مدة غياب ديبالا زادت قليلًا بشكل مفاجئ، ليبتعد عن مباريات حاسمة لفريقه هذا الشهر، أبرزها ضد إنتر ميلان.

وأوضحت أن وضع ماتياس دى ليخت ليس خطيرًا، بعد غيابه عن لقاء روما بسبب إجهاد عضلى.

وسيخضع دى ليخت لاختبارات طبية، وقد يشارك مع السيدة العجوز أمام زينيت، غدا الأربعاء فى دورى أبطال أوروبا.

وذكرت أن لاعب الوسط أدريان رابيو لم يتعاف بعد من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لكنه سيعود على الأرجح أمام إنتر ميلان، الأسبوع المقبل.

المصرى اليوم

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